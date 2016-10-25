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СМИ: Насиров отстранил начальников Закарпатской таможни и таможенного поста

Вторник, 25 октября 2016, 23:22

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров отстранил от исполнения обязанностей начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого.

Об этом информируют источники "Закарпатье онлайн" в правоохранительных органах Закарпатья.

Согласно информации, приказ датирован 24 октября.

Как отмечается в документе, отстранение указанных должностных лиц произошло на время осуществления относительно них дисциплинарного производства по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Документ, который обнародовало Закарпатье онлайн
Документ, который обнародовало Закарпатье онлайн

Должностных лиц отстранили, чтобы они не могли влиять на осуществление дисциплинарного производства.

"Сейчас на ТП "Ужгород" осуществляют повторный осмотр груза уже оформленных таможенниками на вывоз камионов, и речь идет о полном несоответствии реального содержания заявленному в таможенных декларациях", - отмечает издание.

"В последнее время участились случаи выявления коррупционных действий на управляемой Колесниковым Закарпатской таможне ГФС, свидетельствующие о системности коррупционной составляющей в действиях закарпатских таможенников", - добавили в "Закарпатье онлайн".

Как известно, Колесников был назначен на таможню вне объявленного конкурса.

"Руководитель области Геннадий Москаль отстаивал Колесникова своим демаршем об увольнении перед высшим руководством государства", - напомнили в издании.

Темы: таможняНасировЗакарпатье
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