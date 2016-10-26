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Порошенко обговорив з Байденом участь США в Мінському процесі

Середа, 26 жовтня 2016, 00:25

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Віце-президентом США Джозефом Байденом обговорив сприяння США в імплементації Мінських угод, а також останню зустріч Нормандської четвірки.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

"Президент Петро Порошенко поінформував Віце-президента США Джозефа Байдена про зустріч лідерів держав Нормандського формату у Берліні. Окремо було наголошено на важливості продовження політики активного залучення американської сторони у питанні сприяння імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко закликав зберегти санкції проти Росії.

"Глава держави закликав до зміцнення трансатлантичної єдності задля збереження консолідованої політики санкцій проти Росії у зв'язку з продовженням агресії на Донбасі та окупацією Криму", - відзначили в прес-службі.

Крім того, Порошенко і Байден обговорили хід реформ і їх підтримку з боку США.

Теми: ПорошенкоСША
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