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Порошенко обсудил с Байденом участие США в Минском процессе

Среда, 26 октября 2016, 00:25

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с Вице-президентом США Джозефом Байденом обсудил содействие США в имплементации Минских соглашений, а также последнюю встречу Нормандской четверки.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Президент Петр Порошенко проинформировал Вице-президента США Джозефа Байдена о встрече лидеров государств Нормандского формата в Берлине. Отдельно была отмечена важность продолжения политики активного привлечения американской стороны в вопросе содействия имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также Порошенко призвал сохранить санкции против России.

"Глава государства призвал к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики санкций против России в связи с продолжением агрессии на Донбассе и оккупацией Крыма", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Порошенко и Байден обсудили ход реформ и их поддержку со стороны США.

Темы: ПорошенкоСША
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