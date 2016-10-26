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У черзі на кордоні з Польщею стоять майже 900 автомобілів

Середа, 26 жовтня 2016, 00:51

Станом на 22:00 25 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею в чергах стоять 890 автомобілів.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 300 машин, "Рава-Руська" - 150, "Ягодин авто" - 130, "Краковець" - 100, "Угринів" - 100, "Грушів" - 60, "Шегині" - 50.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Молдовою, Румунією, Угорщиною і Словаччиною автомобільних черг немає.

Теми: Польща
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