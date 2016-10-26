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В очереди на границе с Польшей стоят почти 900 автомобилей

Среда, 26 октября 2016, 00:51

По состоянию на 22:00 25 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стоят 890 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 300 машин, "Рава-Руська" - 150, "Ягодин авто" - 130, "Краковец" - 100, "Угринов" - 100, "Грушев" - 60, "Шегини" - 50.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе с Молдовой, Румынией, Венгрией и Словакией автомобильных очередей нет. 

Темы: Польша
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