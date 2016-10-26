Трамп: План Клінтон щодо Сирії призведе до Третьої світової війни

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що план його головного суперника - демократа Хілларі Клінтон по Сирії призведе до третьої світової війни через потенційний конфлікт зі збройними силами Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

За його словами, пріоритетом в сирійському питанні повинна стати перемога над терористичним угрупуванням ІДІЛ, а не відставка президента Башара Асада.

Трамп зазначив, що Клінтон має більш агресивну позицію щодо вирішення конфлікту в Сирії.

Агентство відзначає, що раніше Клінтон закликала до створення безпольотної зони і "безпечних зон" в Сирії. Деякі аналітики побоюються, що це може привести Сполучені Штати до прямого конфлікту з російськими військовими літаками.

Також в ході інтерв'ю Трамп висловив думку, що легко здобув би перемогу на виборах, якби лідери Республіканської партії підтримали його.