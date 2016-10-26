Трамп: План Клинтон по Сирии приведет к Третьей мировой войне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что план его главного соперника – демократа Хиллари Клинтон по Сирии приведет к третьей мировой войне из-за потенциального конфликта с вооруженными силами России.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

По его словам, приоритетом в сирийском вопросе должна стать победа над террористической группировкой ИГИЛ, а не отставка президента Башара Асада.

Трамп отметил, что Клинтон имеет более агрессивную позицию относительно разрешения конфликта в Сирии.

Агентство отмечает, что ранее Клинтон призвала к созданию бесполетной зоны и "безопасных зон" в Сирии. Некоторые аналитики опасаются, что это может привести Соединенные Штаты к прямому конфликту с российскими военными самолетами.

Также в ходе интервью Трамп выразил мнение, что легко одержал бы победу на выборах, если бы лидеры Республиканской партии поддержали его.