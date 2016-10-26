Голова розвідки США: КНДР не відмовиться від ядерної зброї
Зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Північну Корею відмовитися від розвитку своїх ядерних розробок, приречені на провал.
Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи в американській Раді з міжнародних відносин, передає "Інтерфакс-Україна".
"Забезпечити денуклеаризацію Північної Кореї є нереальною справою. Вони (корейці) не збираються цього робити", - сказав він.
Він також додав, що для КНДР розвиток ядерних програм є "квитком на виживання".
При цьому офіційний представник держдепартаменту США Джон Кірбі не погодився з Клеппером.
"У нашій політиці щодо Північної Кореї нічого не змінилося, ми продовжимо добиватися денуклеаризації півострова", - сказав він, підкресливши, що США "від цього не відмовилися".
Дипломат зазначив, що Вашингтон продовжує виступати за відновлення шестистороннього переговорного процесу по Корейському півострову і вимагати від Пхеньяна "змінити свою поведінку".