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Голова розвідки США: КНДР не відмовиться від ядерної зброї

Середа, 26 жовтня 2016, 05:27

Зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Північну Корею відмовитися від розвитку своїх ядерних розробок, приречені на провал.

Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи в американській Раді з міжнародних відносин, передає "Інтерфакс-Україна".

"Забезпечити денуклеаризацію Північної Кореї є нереальною справою. Вони (корейці) не збираються цього робити", - сказав він.

Він також додав, що для КНДР розвиток ядерних програм є "квитком на виживання".

При цьому офіційний представник держдепартаменту США Джон Кірбі не погодився з Клеппером.

"У нашій політиці щодо Північної Кореї нічого не змінилося, ми продовжимо добиватися денуклеаризації півострова", - сказав він, підкресливши, що США "від цього не відмовилися".

Дипломат зазначив, що Вашингтон продовжує виступати за відновлення шестистороннього переговорного процесу по Корейському півострову і вимагати від Пхеньяна "змінити свою поведінку".

Теми: КНДРСША
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