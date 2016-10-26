Глава разведки США: КНДР не откажется от ядерного оружия

Усилия, направленные на то, чтобы вынудить Северную Корею отказаться от развития своих ядерных разработок, обречены на провал.

Об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, выступая в американском Совете по международным отношениям, передает "Интерфакс-Украина".



"Обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи является нереальным делом. Они (корейцы) не собираются этого делать", - сказал он.

Он также добавил, что для КНДР развитие ядерных программ является "билетом на выживание".



При этом официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби не согласился с Клеппером.



"В нашей политике в отношении Северной Кореи ничего не изменилось, мы продолжим добиваться поверяемой денуклеаризации полуострова", - сказал он, подчеркнув, что США "от этого не отказались".



Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает выступать за возобновление шестистороннего переговорного процесса по Корейскому полуострову и требовать от Пхеньяна "изменить свое поведение".