На Дніпропетровщині жінки хотіли вивезти гранати із зони АТО

У Дніпропетровській області 24 жовтня на блокпосту на автодорозі "Знам'янка-Луганськ-Ізварине" поліцейські затримали двох дівчат, які намагалися вивезти гранати із зони АТО.

Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"Під час огляду 18- та 22-річних пасажирок автомобіля "Фіат", мешканок Львова та Львівської області, поліцейські Павлоградського взводу батальйону дорожньо-патрульної служби виявили 10 гранат – Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН і 10 запалів до них, а також 4 патрони", - йдеться в повідомленні.

За словами водія, вона підібрала дівчат в Донецькій області і везла до Львова.

Самі порушниці відмовилися коментувати дану ситуацію.

Вилучені боєприпаси направлені в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр на дослідження.