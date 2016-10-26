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На Днепропетровщине девушки хотели вывезти гранаты из зоны АТО

Среда, 26 октября 2016, 06:08

В Днепропетровской области 24 октября на блокпосту на автодороге "Знаменка-Луганск-Изварино" полицейские задержали двух девушек, которые пытались вывезти гранаты из зоны АТО.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"При осмотре 18-и 22-летних пассажирок автомобиля "Фиат", жительниц Львова и Львовской области, полицейские Павлоградского взвода батальона дорожно-патрульной службы обнаружили 10 гранат - Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН и 10 запалов к ним, а также 4 патрона", - говорится в сообщении.

По словам водителя, она подобрала девушек в Донецкой области и везла во Львов. 

Сами нарушительницы отказались комментировать данную ситуацию.

Изъятые боеприпасы направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр на исследование.

Темы: АТОДнепропетровская область
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