АТО: Бойовики зосередили вогонь на Маріупольському напрямку

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку бойовики били 24 рази.

У районах Старогнатівки, Лебединського, Павлопіля сепаратисти відкривали вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї. Біля Водяного, Красногорівки, Гнутового і Тарамчука обстріли велися з мінометів калібру 82 мм.

По укріпленнях ЗСУ в Широкиному бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. По Мар'їнці крім мінометів, терористи били з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Також там "працював" снайпер.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО.

"В напрямку Станиці Луганської та Новоолександрівки окупанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а по позиціях поблизу Богуславського – зі ствольної артилерії калібру 122мм", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку бойовики продовжують обстріли по Авдіївці. За минулу добу сепаратисти 5 разів відкривали вогонь в цьому районі, використовуючи різну зброю, в тому числі міномети, гранатомети різних систем і кулемети.