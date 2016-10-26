АТО: Боевики сосредоточили огонь на Мариупольском направлении

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики били 24 раза.

В районах Старогнатовки, Лебединского, Павлополя сепаратисты открывали огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, стрелкового оружия. Возле Водяного, Красногоровки, Гнутово и Тарамчука обстрелы велись из минометов калибра 82 мм.

По укреплениям ВСУ в Широкино боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм. По Марьинке кроме минометов, террористы били из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия. Также там "работал" снайпер.

На Луганском направлении зафиксировано 5 провокаций против сил АТО.

"В направлении Станицы Луганской и Новоалександровки оккупанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по позициям вблизи Богуславского - из ствольной артиллерии калибра 122мм", - отметили в штабе.

На Донецком направлении боевики продолжают обстрелы по Авдеевке. За минувшие сутки сепаратисты 5 раз открывали огонь в этом районе, используя различное оружие, в том числе минометы, гранатометы различных систем и пулеметы.