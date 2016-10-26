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Глава Розвідки США пояснив причину дій Путіна

Середа, 26 жовтня 2016, 09:14

Глава Національної розвідки США Джеймс Клеппер вважає, що мотиви в діях президента Росії Володимира Путіна в тому, він хоче зробити з Росії велику державу, як СРСР.

Про це він сказав в ході бесіди в Раді з міжнародних справ в Нью-Йорку, відповідаючи на питання, що рухає президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНІАН.

Клеппер відповів, що коріння цієї політики варто шукати в історії СРСР або навіть в царській Росії.

"Я думаю, що він думає про велику Росію, велику державу. Йому важливо, щоб до Росії ставилися як до такої ж наддержави, як і до США", - заявив Клеппер.

Глава Національної розвідки також заявив, що Росія і раніше намагалася впливати на результат президентських виборів в США.

При цьому Клеппер вказав, що вважає цей вплив незначним, оскільки виборчий процес в Сполучених Штатах децентралізований і діє на рівні штатів і муніципальних утворень.

"Українська правда" у Threads

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