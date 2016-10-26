Глава Разведки США пояснил причину действий Путина

Глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер считает, что мотивы в действиях президента России Владимира Путина в том, он хочет сделать из России великую державу, как СССР.

Об этом он сказал в ходе беседы в Совете по международным делам в Нью-Йорке, отвечая на вопрос, что движет президентом России Владимиром Путиным, передает РБК.

Клеппер ответил, что корни этой политики стоит искать в истории СССР или даже в царской России.

"Я думаю, что он думает о великой России, великой державе. Ему важно, чтобы к России относились как к такой же сверхдержаве, как и к США", — заявил Клэппер.



Глава Национальной разведки также заявил, что Россия и раньше пыталась влиять на исход президентских выборов в США.

При этом Клэппер указал, что считает это воздействие незначительным, поскольку избирательный процесс в Соединенных Штатах децентрализован и действует на уровне штатов и муниципальных образований.