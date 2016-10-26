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Україна наполягає на відстороненні Захарченка і Плотницького до виборів

Середа, 26 жовтня 2016, 10:26

Українська сторона наполягає на відстороненні від влади ще до місцевих виборів ватажків бойовиків, які називають себе керівниками.

Про це заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Це питання принципове, і ми вважаємо, що всі структури, створені в окремих районах Донецької та Луганської областей у період із 2014 року, включаючи незаконні псевдозаконодавчі та виконавчі органи, а також голови цих псевдодержавних утворень, мають бути розпущені ще до проведення місцевих виборів", - сказав Єлісєєв.

Він додав, що нині "поширюється міф, що не можна усунути фейкову владу, оскільки начебто створиться вакуум у владі".

"Це неправда. З правової точки зору єдиними легітимними органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей є органи місцевого самоврядування, обрані в 2010 році. Відповідно до Конституції України та закону про місцеве самоврядування вони забезпечують виконання своїх повноважень до моменту проведення нових виборів", - наголосив заступник голови АП.

Таким чином, за словами Єлісєєва, законно обрані в 2010 році органи мають відновити свою роботу й повноцінно функціонувати.

Теми: Мінські угодиДонбасРосія
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