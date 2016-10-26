АП: ЄС вже погодив безвізовий режим з Україною

Між країнами-членами Європейського Союзу досягнутий консенсус щодо надання Україні безвізового режиму.

Про це заявив заступник глави АП Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали запевнення від президента Європарламенту, що як тільки буде узгоджений т. н. механізм припинення, він подасть як невідкладне на голосування питання безвізового режиму для України. Аналогічні запевнення ми отримали і від лідерів ЄС. Станом на сьогоднішній день фактично сформований консенсус між державами-членами Євросоюзу щодо надання безвізового режиму для українських громадян ", – сказав він.

За його словами, українська сторона очікує рішень ще двох інституцій ЄС – Європейського парламенту та Ради ЄС, і активно працює над тим, щоб цей процес був завершений до 24 листопада поточного року.

За словами заступника голови АП, дана ситуація вже не залежить від України, вона пов'язана із загостреним проблемою нелегальної міграції всередині ЄС.

"Тут треба набратися трохи терпіння і надмірно не драматизувати це питання. Ми виходимо з того, що все-таки найближчим часом Євросоюз прийме механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, після чого буде прийнято рішення щодо безвізового режиму з Україною. У нас на 24 листопада запланований черговий саміт Україна-ЄС в Брюсселі і ця дата повинна служити орієнтиром для прогресу в цьому важливому питанні", – заявив Єлісєєв.

Як відомо, у вівторок президент Петро Порошенко також заявив, що Україна отримає безвізовий режим ще до саміту Україна – ЄС, який розпочнеться 24 листопада.