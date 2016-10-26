Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АП: ЄС вже погодив безвізовий режим з Україною

Середа, 26 жовтня 2016, 11:32

Між країнами-членами Європейського Союзу досягнутий консенсус щодо надання Україні безвізового режиму.

Про це заявив заступник глави АП Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали запевнення від президента Європарламенту, що як тільки буде узгоджений т. н. механізм припинення, він подасть як невідкладне на голосування питання безвізового режиму для України. Аналогічні запевнення ми отримали і від лідерів ЄС. Станом на сьогоднішній день фактично сформований консенсус між державами-членами Євросоюзу щодо надання безвізового режиму для українських громадян ", – сказав він.

За його словами, українська сторона очікує рішень ще двох інституцій ЄС – Європейського парламенту та Ради ЄС, і активно працює над тим, щоб цей процес був завершений до 24 листопада поточного року.

За словами заступника голови АП, дана ситуація вже не залежить від України, вона пов'язана із загостреним проблемою нелегальної міграції всередині ЄС.

"Тут треба набратися трохи терпіння і надмірно не драматизувати це питання. Ми виходимо з того, що все-таки найближчим часом Євросоюз прийме механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, після чого буде прийнято рішення щодо безвізового режиму з Україною. У нас на 24 листопада запланований черговий саміт Україна-ЄС в Брюсселі і ця дата повинна служити орієнтиром для прогресу в цьому важливому питанні", – заявив Єлісєєв.

Як відомо, у вівторок президент Петро Порошенко також заявив, що Україна отримає безвізовий режим ще до саміту Україна – ЄС, який розпочнеться 24 листопада.

Теми: візиЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
візи
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: