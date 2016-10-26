Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АП: ЕС уже согласовал безвизовый режим с Украиной

Среда, 26 октября 2016, 11:32

Между странами-членами Европейского Союза достигнут консенсус относительно предоставления Украине безвизового режима.

Об этом заявил замглавы АП Константин Елисеев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы получили заверения от президента Европарламента, что как только будет согласован т.н. механизм приостановки, он подаст как неотложный на голосование вопрос безвизового режима для Украины. Аналогичные заверения мы получили и от лидеров ЕС. По состоянию на сегодняшний день фактически сформирован консенсус между государствами-членами Евросоюза относительно предоставления безвизового режима для украинских граждан ", – сказал он.

По его словам, украинская сторона ожидает решений еще двух институций ЕС – Европейского парламента и Совета ЕС, и активно работает над тем, чтобы этот процесс был завершен до 24 ноября текущего года.

По словам замглавы АП, данная ситуация уже не зависит от Украины, она связана с обострившейся проблемой нелегальной миграции внутри ЕС.

"Тут надо набраться немного терпения и излишне не драматизировать этот вопрос. Мы исходим из того, что все-таки в ближайшее время Евросоюз примет механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, после чего будет принято решение относительно безвизового режима с Украиной. У нас на 24 ноября запланирован очередной саммит Украина-ЕС в Брюсселе и эта дата должна служить ориентиром для прогресса в этом важном вопросе", – заявил Елисеев.

Как известно, во вторник президент Петр Порошенко также заявил, что Украина получит безвизовый режим еще до саммита Украина – ЕС, который начнется 24 ноября.

Темы: визыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
визы
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: