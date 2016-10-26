АП: ЕС уже согласовал безвизовый режим с Украиной

Между странами-членами Европейского Союза достигнут консенсус относительно предоставления Украине безвизового режима.

Об этом заявил замглавы АП Константин Елисеев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы получили заверения от президента Европарламента, что как только будет согласован т.н. механизм приостановки, он подаст как неотложный на голосование вопрос безвизового режима для Украины. Аналогичные заверения мы получили и от лидеров ЕС. По состоянию на сегодняшний день фактически сформирован консенсус между государствами-членами Евросоюза относительно предоставления безвизового режима для украинских граждан ", – сказал он.

По его словам, украинская сторона ожидает решений еще двух институций ЕС – Европейского парламента и Совета ЕС, и активно работает над тем, чтобы этот процесс был завершен до 24 ноября текущего года.

По словам замглавы АП, данная ситуация уже не зависит от Украины, она связана с обострившейся проблемой нелегальной миграции внутри ЕС.

"Тут надо набраться немного терпения и излишне не драматизировать этот вопрос. Мы исходим из того, что все-таки в ближайшее время Евросоюз примет механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, после чего будет принято решение относительно безвизового режима с Украиной. У нас на 24 ноября запланирован очередной саммит Украина-ЕС в Брюсселе и эта дата должна служить ориентиром для прогресса в этом важном вопросе", – заявил Елисеев.

Как известно, во вторник президент Петр Порошенко также заявил, что Украина получит безвизовый режим еще до саммита Украина – ЕС, который начнется 24 ноября.