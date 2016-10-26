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98% чиновників, які підлягають люстрації, вже звільнені – Мін'юст

Середа, 26 жовтня 2016, 13:45

98% осіб, які займали керівні посади за попередньої влади і підпадали під закон про люстрацію, більше не причетні до керування державою.

Про це заявила директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко на прес-конференції в середу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за її словами, 934 особам закритий доступ до державних посад до 2024 року.

"Хочу відзначити, що лідерами в опорі очищенню залишаються органи фіскальної служби, податкові органи", – сказала вона.

За словами Козаченко, в цих органах найбільша кількість посад, які підлягають люстрації, тому і показники люстрації в органах ДФС також найвищі – 258 осіб, які займали найвищі державні посади в податкових і митних органах. При цьому 42 вищих посадових осіб ДФС досі залишаються на своїх постах.

"Я окремо хочу зазначити, що органи ДФС фактично нівелювали частину закону про люстрацію в частині майнової перевірки. В даний час за таким критерієм люстровані всього 111 осіб, і вони не пов'язані з тими гучними прізвищами і корупційними скандалами, які були в Україні", – сказала Козаченко.

Крім того, вона зазначила, що люстрація не торкнулася органів судової влади.

"Фактично на сьогоднішній день протягом року саме за законом про очищення влади була люстрована лише одна особа із судової влади – екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков", – сказала вона.

При цьому вона зазначила, що інші інститути очищення судової влади продовжують працювати, хоча, можливо, не так ефективно, як хотілося б суспільству.

Козаченко також звернула увагу на те, що Конституційний суд вже більше 1,5 року не може ухвалити рішення про конституційність положень закону про люстрацію.

Теми: люстраціяМін'юст
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