98% подлежащих люстрации чиновников уже уволены – Минюст

98% лиц, занимавших руководящие должности при предыдущей власти и подпадавших под закон о люстрации, больше не причастны к управлению государством.

Об этом заявила директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко на пресс-конференции в среду в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по ее словам, 934 лицам закрыт доступ к государственным должностям до 2024 года.

"Хочу отметить, что лидерами в сопротивлении очищению остаются органы фискальной службы, налоговые органы", – сказала она.

По словам Козаченко, в этих органах наибольшее количество должностей, которые подлежат люстрации, поэтому и показатели по люстрации в органах ГФС также наивысшие – 258 лиц, которые занимали наивысшие государственные должности в налоговых и таможенных органах. При этом 42 высших должностных лица ГФС до сих пор остаются на своих постах.

"Я отдельно хочу отметить, что органы ГФС фактически нивелировали часть закона о люстрации в части имущественной проверки. В настоящее время по такому критерию люстрированы всего 111 человек, и они не связаны с теми громкими фамилиями и коррупционными скандалами, которые были в Украине", – сказала Козаченко.

Кроме того, она указала, что люстрация не коснулась органов судебной власти.

"Фактически на сегодняшний день в течение года именно по закону об очищении власти было люстрировано только одно лицо из судебной власти – экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков", – сказала она.

При этом она указала, что другие институты очищения судебной власти продолжают работать, хотя, возможно, не так эффективно, как хотелось бы обществу.

Козаченко также обратила внимание на то, что Конституционный суд уже более 1,5 года не может принять решение о конституционности положений закона о люстрации.