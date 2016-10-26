Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

98% подлежащих люстрации чиновников уже уволены – Минюст

Среда, 26 октября 2016, 13:45

98% лиц, занимавших руководящие должности при предыдущей власти и подпадавших под закон о люстрации, больше не причастны к управлению государством.

Об этом заявила директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко на пресс-конференции в среду в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по ее словам, 934 лицам закрыт доступ к государственным должностям до 2024 года.

"Хочу отметить, что лидерами в сопротивлении очищению остаются органы фискальной службы, налоговые органы", – сказала она.

По словам Козаченко, в этих органах наибольшее количество должностей, которые подлежат люстрации, поэтому и показатели по люстрации в органах ГФС также наивысшие – 258 лиц, которые занимали наивысшие государственные должности в налоговых и таможенных органах. При этом 42 высших должностных лица ГФС до сих пор остаются на своих постах.

"Я отдельно хочу отметить, что органы ГФС фактически нивелировали часть закона о люстрации в части имущественной проверки. В настоящее время по такому критерию люстрированы всего 111 человек, и они не связаны с теми громкими фамилиями и коррупционными скандалами, которые были в Украине", – сказала Козаченко.

Кроме того, она указала, что люстрация не коснулась органов судебной власти.

"Фактически на сегодняшний день в течение года именно по закону об очищении власти было люстрировано только одно лицо из судебной власти – экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков", – сказала она.

При этом она указала, что другие институты очищения судебной власти продолжают работать, хотя, возможно, не так эффективно, как хотелось бы обществу.

Козаченко также обратила внимание на то, что Конституционный суд уже более 1,5 года не может принять решение о конституционности положений закона о люстрации.

Темы: люстрацияМинюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
люстрация
В Украине пропали без вести почти 24 тысячи человек, еще трое - на Херсонщине после подтопления
У Зеленского засекретили результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО – "Схемы"
Ермак лоббировал назначение люстрированного чиновника на должность в Одесской области – "Схемы"
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: