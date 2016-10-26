Медведєва евакуювали з форуму

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв разом із учасниками форуму "Відкриті інновації" був змушений евакуюватися із зали де проходить форум.

Під час дискусії ведучий закликав "із метою безпеки покинути приміщення" – і присутні направилися на вихід, повідомляє ТАСС.

У корпусі, де проходить форум, стоїть виразний запах горілого й висить легкий дим, передає кореспондент агенції. За його даними, пожежа була на другому поверсі.

Пожежу вже згасили. Щоб розсіяти гар і задимлення, у корпусі увімкнули систему вентиляції. Учасники й гості форуму не квапляться розходитися.

За словами очевидців інциденту, під час пленарного засідання в куполі над залом щось зашуміло, потім відбулося коротке замикання, було навіть видно невеликі сполохи.

"РИА Новости" повідомляє, що сесію форуму "Відкриті інновації в Сколкове" перервали після декількох звуків, схожих на ляскіт.

Співробітники служби пожежної безпеки Сколкового повідомили, що відбулося коротке замикання – можливо, на одному з куполів будівлі.

Прес-служба уряду РФ підтвердила, що на верхніх поверхах будинку відбулося коротке замикання, через яке прем'єра та інших гостей евакуювали.

Форум "Відкриті інновації" проходить у технопарку "Сколкове" з 26 до 28 жовтня.

Як зазначає ТАСС, раніше в середу там зненацька вимкнулося світло й відключилися мікрофони спікерів. Фахівцям "Сколкове" знадобилося близько 20 хвилин для того, щоб відновити електроживлення, увімкнути світло й мікрофони спікерів.

Водночас журналісти зазначають, що на форумі є проблеми зі швидкістю Wi-Fi і підключенням до нього, а в низці приміщень погано працює стільниковий зв'язок.