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Медведева эвакуировали с форума

Среда, 26 октября 2016, 14:01

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с участниками форума "Открытые инновации" был вынужден эвакуироваться из зала, где проходит форум.

Во время дискуссии ведущий призвал "в целях безопасности покинуть помещение" – и присутствующие направились на выход, сообщает ТАСС.

В корпусе, где проходит форум, стоит отчетливый запах гари и висит легкий дым, передает корреспондент агентства. По его данным, пожар был на втором этаже.

Пожар уже потушили. Чтобы рассеять гарь и задымление, в корпусе включили систему вентиляции. Участники и гости форума не торопятся расходиться.

По словам очевидцев инцидента, во время пленарного заседания в куполе над залом что-то зашумело, затем произошло короткое замыкание, были даже видны небольшие всполохи.

"РИА Новости" сообщает, что сессию форума "Открытые инновации в Сколково" прервали после нескольких хлопков.

Сотрудники службы пожарной безопасности Сколково сообщили, что произошло короткое замыкание – предположительно, на одном из куполов здания.

Пресс-служба правительства РФ подтвердила, что на верхних этажах здания произошло короткое замыкание, из-за которого премьера и других гостей эвакуировали.

Форум "Открытые инновации" проходит в технопарке "Сколково" с 26 по 28 октября.

Как отмечает ТАСС, ранее в среду там неожиданно выключился свет и отключились микрофоны спикеров. Специалистам "Сколково" потребовалось примерно 20 минут для того, чтобы восстановить электропитание, включить свет и микрофоны спикеров.

В то же время журналисты отмечают, что на форуме есть проблемы со скоростью Wi-Fi  и подключением к нему, а в ряде помещений плохо работает сотовая связь.

Темы: РосcияМедведев
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