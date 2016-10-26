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"Правий сектор" і ОУН відхрестилися від затриманої бойовиками Коц

Середа, 26 жовтня 2016, 14:09

Добровольчий рух "Організація українських націоналістів" заперечує причетність затриманої донецькими бойовиками Лілії Коц до їхньої організації.

Про це "Українським новинам" повідомив голова ОУН Микола Коханівський.

"Вона не має до нас відношення. Вона не є ні членом добровольчого руху ОУН, ні бійцем добровольчого батальйону ОУН", – сказав він.

Прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський також повідомив агентству, що Коц не має стосунку і до їхньої організації.

"Ніхто з бійців, з якими я спілкувався, не ідентифікував її і не може стверджувати, що вона перебуває в "Правому секторі", – сказав він.

Як відомо, раніше бойовики заявили про затримання Коц, яка нібито є активісткою "Правого сектору" та ОУН і повинна була організувати викрадення одного з терористів.

Теми: Правий секторАТО
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