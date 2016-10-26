Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Правый сектор" и ОУН открестились от задержанной боевиками Коц

Среда, 26 октября 2016, 14:09

Добровольческое движение "Организация украинских националистов" отрицает причастность задержанной донецкими боевиками Лилии Коц к их организации.

Об этом "Украинским новостям" сообщил председатель ОУН Николай Коханивский.

"Она не имеет к нам отношения. Она не является ни членом добровольческого движения ОУН, ни бойцом добровольческого батальона ОУН", – сказал он.

Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский также сообщил агентству, что Коц не относится и к их организации.

"Никто из бойцов, с которыми я общался, не идентифицировал ее и не может утверждать, что она находится в "Правом секторе", – сказал он.

Как известно, ранее боевики заявили о задержании Коц, которая якобы является активисткой "Правого сектора" и ОУН и должна была организовать похищение одного из террористов.

Темы: Правый секторАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Правый сектор
Умер журналист и экс-спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский
В сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам
Россиян до сих пор пугают "Правым сектором": якобы готовил теракты в РФ
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: