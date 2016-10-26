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Онищенко выходит из "Воли народа"

Среда, 26 октября 2016, 15:32

Депутат Александр Онищенко подал заявление о выходе из депутатской группы "Воля Народа".

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос "Украинской правды".

"Я выхожу из группы. Потому что я не вижу никакой поддержки от них", - сказал он.

"Зачем мне там быть", - также спросил Онищенко.

Заявление о выходе из группы уже передано председателю парламента Андрею Парубию.

Таким образом в группе останется 17 депутатов.

Как известно ранее на прошлой неделе из группы "Воля народа" вышел депутат Юрий Шаповалов.

Председателя депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявил, что выход Шаповалова не является неожиданностью.

Ранее группу "Воля народа" возглавлял Игорь Еремеев, который умер 12 августа 2015.

Оксана Коваленко, УП

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