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Бойовики з артилерії обстріляли Попасну: постраждав хлопець

Середа, 26 жовтня 2016, 15:37

Бойовики незаконного збройного формування "ЛНР" з артилерії обстріляли місто Попасна Луганської області.

Про це повідомляє в середу відділ комунікації поліції Луганщиини.

Відзначається, що 25 жовтня двічі з боку міста Первомайськ (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з артилерії обстріляли Попасну.

В результаті вибуху снаряда у дворі будинку по вул. Гагаріна травми виличної області обличчя отримав 15-річний хлопець. Також вибухом пошкоджено два будинки, ворота гаража, паркан, вікна, літня кухня і автомобіль "ВАЗ 2109".

 
 

У той же час, в результаті обстрілу згоріли господарські будівлі по вулиці Київській (сарай і літня кухня), пошкоджено дах гаража, огорожу, водонасосну станцію "Черемушки", вікна в п'ятиповерховому будинку на вулиці Бахмутська і автомобіль "ВАЗ 2199", який був припаркований поруч з будинком.

 

Відзначається, що дані про обстріл внесені в Єдиний реєстр і кваліфіковані як терористичний акт.

Теми: тероризмЛуганська область
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