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Боевики из артиллерии обстреляли Попасную: пострадал парень

Среда, 26 октября 2016, 15:37

Боевики незаконного вооруженного формирования "ЛНР" из артиллерии обстреляли город Попасную в Луганской области.

Об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Луганской области

Отмечается, что 25 октября дважды со стороны города Первомайск (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из артиллерии обстреляли Попасную.

В результате взрыва снаряда во дворе дома по ул. Гагарина травмы скуловой области лица получил 15-летний парень. Также взрывом повреждены два дома, ворота гаража, забор, окна, летняя кухня и автомобиль "ВАЗ 2109".

 
 

В то же время, в результате обстрелов сгорели хозяйственные постройки по улице Киевской (сарай и летняя кухня), повреждены крыша гаража, ограждение, водонасосная станция "Черемушки", окна в пятиэтажном доме на улице Бахмутская и автомобиль "ВАЗ 2199", который был припаркован рядом с домом.

 

Отмечается, что данные об обстрелах внесены в ЕРДР и квалифицированы как террористический акт.

Темы: терроризмЛуганская область
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