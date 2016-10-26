Верховний суд РФ не змінив вироки Карпюку та Клиху

Верховний суд підтвердив вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху

Про це повідомляє Медиазона.

Суд залишив в силі попереднє рішення чеченського суду.

"ВС постановляє: скасувати окрему ухвалу щодо адвокатів Дубровіної та Іцлаєва, вирок Верховного Суду Чеченської республіки Клиху і Карпюку залишити без змін, їхню апеляційну скаргу - без задоволення", - заявив суддя.

Суд оголосив лише вступну та резолютивну частини рішення.

За словами адвоката Іллі Новікова, вступ вироку в силу відкриває нові можливості для переговорів про обмін Клиха і Карпюка.

"Ми знаємо, що це можливо, що це буває", - сказав він.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн.

"Меморіал" визнав їх політв'язнями.