Геращенко каже, що в ООН здивувалися, що Чуркін їй "затикав рота"

Представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко доповіла представникам ООН про порушення прав дітей і жінок на Донбасі.

Вона повідомила у Facebook, що зустрілася з виконавчим директором "ООН-Жінки" Фумзіле Мламбо-Нгука та мала дискусії в офісах спеціального представника генсека ООН із питань сексуального насильства в конфліктах та спецпредставника генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

"В усіх цих структурах дуже мало інформації про справжній стан речей на окупованих територіях Донбасу, отже всі порушення прав дітей і жінок з боку РФ на Донбасі, втягування їх у конфлікт не відображені в щорічних доповідях генсека – і це неправильно", – зазначила Геращенко.

"Надала спецпредставникам фактаж, запросила відвідати Україну, висловила позицію, що насильство над жінками і дітьми з боку окупантів на Донбасі має бути відображено в щорічній доповіді", – повідомила вона.

Геращенко наголосила: "На жаль, війна зараз йде і в Європі! І розв'язала цю війну РФ".

Також вона обговорила з представником України при ООН Володимиром Єльченком підготовку резолюції щодо Криму, яку голосуватимуть 15 листопада.

"Вже зараз РФ активно працює зі своїми симпатиками щодо її голосування. Україна має активізувати всі зусилля задля підтримки цієї резолюції", – зазначила Геращенко.

"І тому звертаюся до української діаспори і всіх наших друзів за кордоном: активізуйте зусилля, донесіть до ваших урядів, що не можна спускати РФ крадіжку територій, порушення міжнародного права. А ми підготуємо відповідну заяву від комітетів закордонних справ і євроінтеграції – і розішлемо всім нашим міжнародним партнерам", – повідомила вона.

Геращенко зазначила, що в січні 2017 року новий генсек ООН приступає до роботи – а він нібито вважає гендерну тематику і залучення жінок до миротворчих процесів одним із пріоритетів.

"Всіх присутніх на відкритих дебатах дуже здивувала поведінка Чуркіна, який не дав мені права на репліку (хоч я вважаю, це висока оцінка тієї інформації про звірства РФ, що я її виклала в своєму виступі)", – повідомила вона.

"Дипломати з інших країн були вражені і пообіцяли українській стороні перевірити регламент, чи таке взагалі можливо, бо ж на їхній пам'яті головуючий вперше відмовив у репліці після своїх хамських випадів на адресу України і заявив: ви отримаєте право на репліку після 100 виступаючих", – додала Геращенко.

На її думку, треба кричати "з усіх трибун" про страждання українців, "бо це і є мрія Кремля: заговорити, заколисати, а як хтось їм про їхнє беспредельство нагадує, то заткнути рота".

Олена Рощенко, УП