Геращенко говорит, что в ООН удивились, что Чуркин ей "затыкал рот"

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко доложила представителям ООН о нарушении прав детей и женщин на Донбассе.

Она сообщила в Facebook, что встретилась с исполнительным директором "ООН-Женщины" Фумзиле Мламбо-Нгука и вела дискуссии в офисах специального представителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах и спецпредставителя генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

"Во всех этих структурах очень мало информации об истинном положении вещей на оккупированных территориях Донбасса, ведь все нарушения прав детей и женщин со стороны РФ на Донбассе, втягивание их в конфликт не отражены в ежегодных докладах генсека – и это неправильно", – отметила Геращенко.

"Предоставила спецпредставителям фактаж, пригласила посетить Украину, высказала позицию, что насилие над женщинами и детьми со стороны оккупантов на Донбассе должно быть отражено в ежегодном докладе", – сообщила она.

Геращенко подчеркнула: "К сожалению, война сейчас идет и в Европе! И развязала эту войну РФ".

Также она обсудила с представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко подготовку резолюции по Крыму, которую будут голосовать 15 ноября.

"Уже сейчас РФ активно работает со своими симпатиками относительно ее голосования. Украина должна активизировать все усилия ради поддержки этой резолюции", – отметила Геращенко.

"И потому обращаюсь к украинской диаспоре и всем наших друзьям за границей: активизируйте усилия, донесите до ваших правительств, что нельзя спускать РФ кражу территорий, нарушение международного права. А мы подготовим соответствующее заявление от комитетов иностранных дел и евроинтеграции – и разошлем всем нашим международным партнерам", – сообщила она.

Геращенко отметила, что в январе 2017 года новый генсек ООН приступает к работе – а он якобы считает гендерную тематику и привлечение женщин к миротворческим процессам одним из приоритетов.

"Всех присутствующих на открытых дебатах очень удивило поведение Чуркина, который не дал мне права на реплику (хоть я считаю, это высокая оценка той информации о зверствах РФ, которую я изложила в своем выступлении)", – сообщила она.

"Дипломаты из других стран были поражены и пообещали украинской стороне проверить регламент, возможно ли вообще такое, потому что на их памяти председательствующий впервые отказал в реплике после своих хамских выпадов в адрес Украины и заявил: вы получите право на реплику после 100 выступающих", – добавила Геращенко.

По ее мнению, надо кричать "со всех трибун" о страданиях украинцев, "потому что это и есть мечта Кремля: заговорить, убаюкать, а когда кто-то им об их беспределе напоминает, то заткнуть рот".

Алена Рощенко, УП