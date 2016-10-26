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Путин назвал участников энергоблокады Крыма "идиотами"

Среда, 26 октября 2016, 17:58

Президент России Владимир Путин назвал участников блокады Крыма в прошлом году идиотами.

Об этом он заявил во время выступления на региональном "Форуме действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.

"Что касается прекращения подачи воды, либо акции, связанной с блэкаутом, прекращением подачи электроэнергии, все это на грани преступления против человека: взять достаточно крупный регион с многомиллионным населением - 2,6 млн человек проживает (в Крыму) - и отключить от электроснабжения зимой", - сказал Путин.

"У нас правозащитные организации что-то воды в рот набрали и язык проглотили и молчат, а на самом деле это серьезное преступление", - сказал Путин.

"Для тех, кто это сделал, это такая глупость. На что они рассчитывали, просто я даже не понимаю. На то, что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительно просто! Удивительные идиоты", - заявил Путин.

Как известно, 20 сентября 2015 года по инициативе крымскотатарских лидеров началась бессрочная блокада грузового транспорта, который направлялся в оккупированный Крыму, в знак протеста против оккупации Крыма Россией.

Впоследствии началась энергетическая блокада, в результате которой Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымблокада
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