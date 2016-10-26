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Рейтинг Путина снова бьет рекорды

Среда, 26 октября 2016, 19:04

Одобрение деятельности президента России Владимира Путина достигло максимума за 2016 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", передает "Новая газета".

Так 84% россиян заявили, что одобряют деятельность Путина (в сентябре этот показатель достигал 82%).

Согласно результатам опроса, больше всего россияне доверяют тоже Путину (52%). На втором месте по доверию министр обороны Сергей Шойгу (24%) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (24%).

В то же время, уверенность россиян в том, что дела в стране идут вполне в правильном направлении, достигла годового максимума - с этим утверждением согласились 55% респондентов.

Как известно, в 2015 году в октябре рейтинг одобрения работы российского президента Владимира Путина достиг уровня в 89,9%.

Темы: ПутинРосcия
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