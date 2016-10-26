Бойовики 28 разів обстріляли позиції ЗСУ

28 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України зафіксовано в зоні проведення антитерористичної операції у середу.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів.

"У районах Широкиного, Талаківки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки і Водяного обстріли сил АТО тривали з мінометів калібрів 82-мм та 120-мм, а вогонь ворожих снайперів відмічено неподалік Мар’їнки і Старогнатівки", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування 5 разів порушували режим тиші. "В бік підрозділів Збройних сил України біля шахти Бутівка окупанти стріляли з гранатометів, а в районі Авдіївки використали одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети 120 калібру", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, на Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації: в напрямку Кримського, Золотого, Новозванівки та Трьохізбенки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети великого калібру, стрілецьку зброю.

Українська правда