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Боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ

Среда, 26 октября 2016, 19:52

28 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины зафиксировано в зоне проведения антитеррористической операции в среду.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 19 обстрелов.

"В районах Широкино, Талаковки противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки и Водяного обстрелы сил АТО продолжались из минометов калибров 82-мм и 120-мм, а огонь вражеских снайперов отмечен неподалеку Марьинки и Старогнатовки", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины. "В сторону подразделений Вооруженных сил Украины возле шахты Бутовка оккупанты стреляли из гранатометов, а в районе Авдеевки использовали одновременно пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем и минометы 120 калибра", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Луганском направлении зафиксированы 4 вооруженные провокации: в направлении Крымского, Золотого, Новозвановки и Трехизбенки против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы крупного калибра, стрелковое оружие.

Украинская правда

Темы: АТОВооруженные силы
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