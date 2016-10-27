Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ запропонувала розведення сил на всій лінії зіткнення на Донбасі

Четвер, 27 жовтня 2016, 01:53
ОБСЄ запропонувала розведення сил на всій лінії зіткнення на Донбасі

На засіданні тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) висловилася за розведення сторін конфлікту по всій лінії зіткнення.

Про це пише DW.com.

"Тристороння контактна група рішуче і принципово підтримує розведення сил по всій лінії зіткнення. Це вирішальний фактор для досягнення довіри. При цьому припинення вогню сприяло б якнайшвидшій імплементації рамкового рішення про розведення сил", - заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік журналістам за підсумками зустрічі.

Він повідомив, що на зустрічі "обговорювалися питання модальності місцевих виборів, імплементація формули Штайнмайера і питання амністії", а також ряд питань економічного врегулювання, а тому числі про поставку води та електроенергії в контрольовані сепаратистами регіони, про відновлення залізничних колій і ліній електропередачі.

За словами Сайдіка, як і раніше не вирішені проблеми з доступом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на ділянки розведення сил. Він додав, що в даний час координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш відвідує затриманих українських військових в самопроголошених ДНР і ЛНР.

Українська сторона на засіданні в Мінську поставила питання про ліквідацію "держструктур" в сепаратистських регіонах.

"Проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, де присутні" іноземні війська "і величезна кількість озброєнь, не представляється можливим", - написала прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Вона також повідомила, що Україна вимагає скасувати підсумки виборів в сепаратистських регіонах Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: