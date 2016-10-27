ОБСЕ предложила разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высказалась за разведение сторон конфликта по всей линии соприкосновения.

Об этом пишет DW.com.

"Трехсторонняя контактная группа решительно и принципиально поддерживает разведение сил по всей линии соприкосновения. Это решающий фактор для достижения доверия. При этом прекращение огня способствовало бы скорейшей имплементации рамочного решения о разведении сил", - заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик журналистам по итогам встречи.

Он сообщил, что на встрече "обсуждались вопросы модальности местных выборов, имплементация формулы Штайнмайера и вопросы амнистии", а также ряд вопросов экономического урегулирования, а том числе о поставке воды и электроэнергии в контролируемые сепаратистами регионы, о восстановлении железнодорожных путей и линий электропередачи.

По словам Сайдика, по-прежнему не решены проблемы с доступом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на участки разведения сил. Он добавил, что в настоящее время координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш посещает задержанных украинских военных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Украинская сторона на заседании в Минске поставила вопрос о ликвидации "госструктур" в сепаратистских регионах.

"Проведение выборов на территории, которая не контролируется украинской властью, где присутствуют "иностранные войска" и огромное количество вооружений, не представляется возможным", - написала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что Украина требует отменить итоги выборов в сепаратистских регионах Донбасса.