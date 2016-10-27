Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ оштрафували "Левада-центр" за відмову визнати себе "іноагентом"

Четвер, 27 жовтня 2016, 06:45

Тверський суд Москви оштрафував недержавну дослідницьку організацію "Левада-центр" на 300 тисяч рублів за відмову самостійно зареєструватися в якості так званого "іноземного агента".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Суд погодився з позицією Міністерства юстиції Росії, яке звинуватило "Левада-центр" в порушенні порядку діяльності організацій, визнаних "іноагентами".

Аналітичний центр Юрія Левади був внесений в реєстр НКО - "іноземних агентів" 5 вересня. За кілька днів до цього соціологи оприлюднили опитування, яке показувало падіння рейтингу "Єдиної Росії" перед парламентськими виборами.

У Мін'юсті заявили, що центр фінансується за рахунок іноземних джерел та бере участь у політичній діяльності. Керівник "Левада-центру" Лев Гудков наполягає, що організація отримувала іноземні замовлення на проведення маркетингових досліджень, але вони, за його словами, не мали відношення до політики.

У 2016 році в Росії був прийнятий закон, що уточнює поняття політичної діяльності НКО. До неї, зокрема, було вирішено віднести "формування суспільно-політичних поглядів шляхом соцопитувань".

"Аналітичний центр Юрія Левади" ("Левада-центр") - одна з трьох найбільших організацій, що займаються в Росії дослідженням громадської думки, поряд з державним ВЦВГД і Фондом "Громадська думка" (ФГД).

Теми: Росіясвобода словацензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Розвідка Британії: Підбитий "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном РФ після "Москви"
Малюк порадив росіянам, як їм уникнути вибухів кораблів
Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу приїхав в Україну
Останні новини
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
Усі новини...
Реклама: