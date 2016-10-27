В РФ оштрафували "Левада-центр" за відмову визнати себе "іноагентом"

Тверський суд Москви оштрафував недержавну дослідницьку організацію "Левада-центр" на 300 тисяч рублів за відмову самостійно зареєструватися в якості так званого "іноземного агента".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Суд погодився з позицією Міністерства юстиції Росії, яке звинуватило "Левада-центр" в порушенні порядку діяльності організацій, визнаних "іноагентами".

Аналітичний центр Юрія Левади був внесений в реєстр НКО - "іноземних агентів" 5 вересня. За кілька днів до цього соціологи оприлюднили опитування, яке показувало падіння рейтингу "Єдиної Росії" перед парламентськими виборами.

У Мін'юсті заявили, що центр фінансується за рахунок іноземних джерел та бере участь у політичній діяльності. Керівник "Левада-центру" Лев Гудков наполягає, що організація отримувала іноземні замовлення на проведення маркетингових досліджень, але вони, за його словами, не мали відношення до політики.

У 2016 році в Росії був прийнятий закон, що уточнює поняття політичної діяльності НКО. До неї, зокрема, було вирішено віднести "формування суспільно-політичних поглядів шляхом соцопитувань".

"Аналітичний центр Юрія Левади" ("Левада-центр") - одна з трьох найбільших організацій, що займаються в Росії дослідженням громадської думки, поряд з державним ВЦВГД і Фондом "Громадська думка" (ФГД).