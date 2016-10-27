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Третина німців вважають можливою війну з Росією

Четвер, 27 жовтня 2016, 07:22

Третина німців вважає можливим військовий конфлікт Заходу з Росією. 

Такі результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом Forsa на замовлення німецького тижневика "Stern", пише DW.com.

Після анексії українського півострова Крим та початку російської військової операції в Сирії думка німців про відносини Росії та Заходу значно погіршилася.

Так, лише шість відсотків опитаних вважають актуальний стан відносин між Росією та ЄС добрим. 41 відсоток опитаних назвали відносини поганими, 51 відсоток - не дуже добрими.

При цьому 84 відсотки респондентів підтримують курс німецької канцлерки Анґели Меркель на продовження діалогу з Володимиром Путіним. 14 відсотків опитаних вважають, що переговори з Путіним не мають сенсу.

Опитування Forsa було проведене 20-21 жовтня. Опитали 1001 респондента.

Теми: НімеччинаРосіяопитування
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