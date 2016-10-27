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Треть немцев считают возможной войну с Россией

Четверг, 27 октября 2016, 07:22

Треть немцев считает возможным военный конфликт Запада с Россией.

Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa по заказу немецкого еженедельника "Stern", пишет DW.com.

После аннексии украинского полуострова Крым и начала российской военной операции в Сирии мнение немцев об отношениях России и Запада значительно ухудшилась.

Так, только шесть процентов опрошенных считают актуальное состояние отношений между Россией и ЕС хорошим. 41 процент опрошенных назвали отношения плохими, 51 процент - не очень хорошими.

При этом 84 процента респондентов поддерживают курс немецкого канцлера Ангелы Меркель на продолжение диалога с Владимиром Путиным. 14 процентов опрошенных считают, что переговоры с Путиным не имеют смысла.

Опрос Forsa был проведен 20-21 октября. Опросили 1001 респондента.

Темы: ГерманияРосcияопрос
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