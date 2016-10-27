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Саміт ЄС-Канада по ЗВТ не відбудуться

Четвер, 27 жовтня 2016, 08:13

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скасував візит на саміт ЄС-Канада.

Про це повідомила представник канадського міністерства міжнародної торгівлі, пише DW.com.

Відмова делегації від поїздки пішов в зв'язку з тим, що в Бельгії в черговий раз відклали ратифікацію торговельної угоди CETA між Євросоюзом і Канадою. Підписання договору мало відбутися на саміті.

"Канада як і раніше готова підписати цю важливу угоду, коли Європа буде до цього готова", - заявили у відомстві.

Представники бельгійського уряду разом з регіональними політиками планують почати новий раунд переговорів з врегулювання суперечки навколо CETA в четвер вранці. Однак до теперішнього моменту сторонам не вдалося досягти будь-якого компромісу, повідомив міністр закордонних і європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

"Ми продовжуємо роботу", - заявив представник уряду регіону Валлонія Руді Демотт. При цьому він зазначив, що саміт ЄС-Канада навіть в разі домовленості щодо CETA буде "неможливим".

Угода CETA має бути затверджена всіма країнами-членами ЄС. Поки Бельгія не підтримає CETA, Євросоюз не зможе його підписати. У свою чергу уряд Бельгії не може схвалити договір, оскільки регіон Валлонія, столичний регіон Брюссель і Французьке співтовариство Бельгії виступають проти документа.

Теми: КанадаЄСЗВТ
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