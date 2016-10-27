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Саммит ЕС-Канада по ЗСТ не состоится

Четверг, 27 октября 2016, 08:13

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил визит на саммит ЕС-Канада.

Об этом сообщила представитель канадского министерства международной торговли, пишет DW.com.

Отказ делегации от поездки последовал в связи с тем, что в Бельгии в очередной раз отложили ратификацию торгового соглашения CETA между Евросоюзом и Канадой. Подписание договора должно было состояться на саммите.

"Канада по-прежнему готова подписать это важное соглашение, когда Европа будет к этому готова", - заявили в ведомстве.

Представители бельгийского правительства вместе с региональными политиками планируют начать новый раунд переговоров по урегулированию спора вокруг CETA в четверг утром. Однако до настоящего момента сторонам не удалось достичь какого-либо компромисса, сообщил министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Мы продолжаем работу", - заявил представитель правительства региона Валлония Руди Демотт. При этом он отметил, что саммит ЕС-Канада даже в случае договоренности по CETA будет "невозможным".

Соглашение CETA должно быть утверждено всеми странами-членами ЕС. Пока Бельгия не поддержит CETA, Евросоюз не сможет его подписать. В свою очередь правительство Бельгии не может одобрить договор, поскольку регион Валлония, столичный регион Брюссель и Французское сообщество Бельгии выступают против документа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаЕСЗСТ
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