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Активісти: КС знову намагатиметься скасувати люстрацію

Четвер, 27 жовтня 2016, 08:52
Активісти: КС знову намагатиметься скасувати люстрацію

У четвер Конституційний суд продовжить розгляд справи щодо конституційності окремих положень Закону "Про очищення влади" в закритому режимі.

Про це йдеться у графіку на сайті КС.

Голова Ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Саша Дрік у блозі на Українській правді нагадала, що КСУ почав розгляд справи півтора роки тому.

"І в 15 разів (!) порушивши строки розгляду, досі не виніс жодного рішення", - підкреслила вона.

"Судді неодноразово робили спроби скасувати закон, але досі нам вдавалось закон захистити. Справа у тому, що третина чинного складу КСУ – ті самі судді, що ухвалили рішення про зміну Конституції у 2010, що призвело до захоплення влади Януковичем у неконституційний спосіб. За це парламент ще в 2014 році постановивїх звільнити за порушення присяги судді", - зазначила вона.

Дрік також підкреслила, що президент досі не звільнив суддів, призначених за своєю квотою. 

Крім того, Дрік нагадує, що ГПУ відкрила провадження  щодо суддів КС "і навіть знайшла докази вчинення суддями КСУ кримінального правопорушення, але за два роки так і не спромоглася оголосити їм про підозру".

"Більше того, в 2016 розслідування справи передали Департаменту Горбатюка, який Генпрокурор Юрій Луценко днями фактично розформував", - додала вона.

"А тим часом судді Януковича в КСУ продовжують приймати Іменем України доленосні для країни рішення: про "люстрацію, про е-декларування, про зміни до Конституції в частині децентралізації і правосуддя. Останніми Президент взагалі зробив для суддів КСУ подарунок - прибравши порушення присяги з переліку підстав для звільнення судді і дозволивши суддям звільняти самих себе", - обурилас Дрік.

Детальніше про конфлікт у Конституційному суді та суть справ щодо люстрації читайте у матеріалі "Реставрація на марші. Чи скасують люстрацію, і яка роль в цьому Порошенка".

Українська правда

Теми: КСлюстрація
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