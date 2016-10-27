Активисты: КС вновь попытается отменить люстрацию

В четверг Конституционный суд продолжит рассмотрение дела о конституционности отдельных положений Закона "Об очищении власти" в закрытом режиме.

Об этом говорится в графике на сайте КС.

Председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик в блоге на "Украинской правде" напомнила, что КСУ начал рассмотрение дела полтора года назад.

"И в 15 раз (!) нарушив сроки рассмотрения, до сих пор не вынес никакого решения", - подчеркнула она.

"Судьи неоднократно пытались отменить закон, но до сих пор нам удавалось закон защитить. Дело в том, что треть действующего состава КСУ - те же судьи, принявшие решение об изменении Конституции в 2010 г., что привело к захвату власти Януковичем неконституционным способом. За это парламент еще в 2014 году постановил уволить за нарушение присяги судьи ", - отметила она.

Дрик также подчеркнула, что президент до сих пор не уволил судей, назначенных по своей квоте.

Кроме того, Дрик напоминает, что ГПУ открыла производство в отношении судей КС "и даже нашла доказательства совершения судьями КСУ уголовного преступления, но за два года так и не смогла объявить им о подозрении".

"Более того, в 2016 расследование дела передали Департаменту Горбатюка, который Генпрокурор Юрий Луценко на днях фактически расформировал", - добавила она.

"А тем временем судьи Януковича в КСУ продолжают принимать Именем Украины судьбоносные для страны решения: о "люстрации, о е-декларировании, об изменениях в Конституцию в части децентрализации и правосудия. В последние дни президент вообще сделал для судей КСУ подарок - убрав нарушение присяги из перечня оснований для освобождения судьи и позволив судьям увольнять самих себя ", - возмутилась Дрик.

Подробнее о конфликте в Конституционном суде и суте дел по люстрации читайте в материале "Реставрация на марше. Отменят ли люстрацию, и какова роль в этом Порошенко".

Украинская правда