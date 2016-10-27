Російський напівпорожній "гумконвой" знову вторгся в Україну

Російський гумконвой в порушення норма міжнародного права вторгся на територію України через територію, неконтрольовану українськими прикордонниками.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Сьогодні російська сторона в черговий раз в односторонньому порядку здійснила пропуск на територію України (п’ятдесят сьомого), так званого, "гуманітарного конвою", - сказано в повідомленні.

"Оскільки РФ здійснила ввезення "гуманітарної допомоги" з порушенням норм міжнародного і національного права та погоджених модальностей, а також те, що представники МКЧХ не брали у цьому участі, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - повідомили прикордонники.

Згідно з даними Держприкордонслужби, в четвер в період з 6:08 до 7:05 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідували дві колони "гумконвою" у складі 46 автомобілів.

"У ході візуального огляду транспортних засобів було встановлено, що вантажівки заповнені продуктами харчування, медикаментами, пожежно-технічним майном. Також уже традиційно автівки слідували напівпорожніми", - додали прикордонники.

Як відомо, російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

Раніше автомобілі так званого "гумконвоя" возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброя і боєприпаси потрапляють на окуповані території у потягах.

Українська правда