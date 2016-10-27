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Российский полупустой "гумконвой" вновь вторгся в Украину

Четверг, 27 октября 2016, 09:11

Российский "гумконвой" в нарушение норм международного права вторгся на территорию Украины через территорию, неконтролируемую украинскими пограничниками.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Сегодня российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила пропуск на территорию Украины (пятьдесят седьмого), так называемого," гуманитарного конвоя ", - сказано в сообщении.

"Поскольку РФ осуществила ввоз "гуманитарной помощи" с нарушением норм международного и национального права и согласованных модальностей, а также то, что представители МККК не принимали в этом участия, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - сообщили пограничники.

Согласно данным Госпогранслужбы, в четверг в период с 6:08 до 7:05 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовали две колонны "гумконвою" в составе 46 автомобилей.

"В ходе визуального осмотра транспортных средств было установлено, что грузовики заполнены продуктами питания, медикаментами, пожарно-техническим имуществом. Также уже традиционно машины следовали полупустыми", - добавили пограничники.

Как известно, российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер груза часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

Ранее автомобили так называемого "гумконвоя" возили на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после того, как боевики и РФ возобновили железнодорожное сообщение, по некоторой информации, оружие и боеприпасы попадают на оккупированные территории в поездах.

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcия
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