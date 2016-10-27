Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З самого ранку бойовики обстрілюють Торецьк і КПВВ "Майорське"

Четвер, 27 жовтня 2016, 10:06

На Донбасі пропускний пункт "Майорське" закритий через обстріли бойовиками, крім того, бойовики обстрілюють з самого ранку Торецьк.

Про це повідомляють Держприкордонслужба та голова поліції донецької області В'ячеслав Аброськін.

Щодо контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське", прикордонники повідомляють, що він перекритий через обстріли.

"У зв’язку з обстрілами позицій українських військових терористами, на напрямку вищевказаного контрольного пункту, пропускні операції в "Майорському" тимчасово не здійснюються. Обстріл розпочався о 6.30, ще до початку пропускних операцій", - повідомили прикордонники.

За інформацією прикордонників станом на 10:30, "обстріли на даному напрямку російсько-терористичними військами продовжуються".

"Окрім мінометів бойовики також почали застосовувати стрілецьку зброю", - повідомили прикордонники.

У свою чергу Аброськін у своєму ФБ повдіомив, що атаки на Торецьк розпочалися о 6:30.

"Сьогодні, з 6:30 бойовики з мінометів обстрілюють Торецьк. О 7:20 почали обстріл житлового сектора мирного міста. Попадання на вул. Фестивальній і Павлова", - повідомив він.

"Інформація про постраждалих мирних громадян в даний час не надходила в поліцію. По закінченню обстрілу слідчо-оперативна група поліції проведе огляд пошкоджених будинків", - додав він о 8:21, що означає, що станом на той момент обстріли тривали.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300. Аудіоверсія
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Останні новини
12:49
До найвищої міри покарання заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
Усі новини...
Реклама: