С самого утра боевики обстреливают Торецк и КПВВ "Майорское"

На Донбассе пропускной пункт "Майорское" закрыт из-за обстрелов боевиками, кроме того, боевики обстреливают с самого утра Торецк.

Об этом сообщают Госпогранслужба и глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По контрольному пункту въезда-выезда "Майорское", пограничники сообщают, что он перекрыт из-за обстрелов.

"В связи с обстрелами позиций украинских военных террористами, в направлении вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в "Майорском" временно не осуществляются. Обстрел начался в 6:30, еще до начала пропускных операций", - сообщили пограничники.

По информации пограничников по состоянию на 10:30, "обстрелы на данном направлении российско-террористическими войсками продолжаются".

"Кроме минометов боевики также начали применять стрелковое оружие", - сообщили пограничники.

В свою очередь Аброськин сообщил, что атаки на Торецк начались в 6:30.

"Сегодня, с 6:30 боевики из минометов обстреливают Торецк. В 7:20 начали обстрел жилого сектора мирного города. Попадание на ул. Фестивальной и Павлова", - сообщил он.

"Информация о пострадавших мирных гражданах в настоящее время не поступала в полицию. По окончании обстрела следственно-оперативная группа полиции проведет осмотр поврежденных домов", - добавил он в 8:21, что означает, что на тот момент обстрелы продолжались.

Оксана Коваленко, УП