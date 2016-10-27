Москаль задекларував три квартири, одна з яких – в Румунії
Закарпатський губернатор Геннадій Москаль володіє трьома квартирами.
Про це йдеться у його електронній декларації.
Згідно з документом, одна з квартир площею 94,4 кв. м знаходиться в Києві, друга, площею 98,5 кв. м – в Чернівцях, третя, площею 60,31 кв. м – в Румунії.
Вартість українських квартир вказана як невідома, румунської – 382 320 гривень (на момент покупки у 2006 році).
Також губернатор задекларував паркомісце площею 11,9 кв. м в Києві.
З транспортних засобів у Москаля є два квадроцикла і снігохід, всі – виробництва Bombardier.
З грошових доходів губернатор задекларував 155 465 грн від зарплати і 198 748 грн від пенсії.
На рахунку в Ощадбанку Москаль тримає 75 000 гривень. Готівкових коштів у нього, згідно з декларацією, немає.
Губернатор також вказав, що є членом автоклубу "Буковина".
Олег Шанковський, УП