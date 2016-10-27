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Москаль задекларировал три квартиры, одна из которых – в Румынии

Четверг, 27 октября 2016, 11:55

Закарпатский губернатор Геннадий Москаль владеет тремя квартирами.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Согласно документу, одна из квартир площадью 94,4 кв. м находится в Киеве, вторая, площадью 98,5 кв. м – в Черновцах, третья, площадью 60,31 кв. м – в Румынии.

Стоимость украинских квартир указана как неизвестная, румынской – 382 320 гривен (на момент покупки в 2006 году).

Также губернатор задекларировал паркоместо площадью 11,9 кв. м в Киеве.

Из транспортных средств у Москаля есть два квадроцикла и снегоход, все – производства Bombardier.

Из денежных доходов губернатор задекларировал 155 465 грн от зарплаты и 198 748 грн от пенсии.

На счете в Ощадбанке Москаль держит 75 000 гривен. Наличных средств у него, согласно декларации, нет.

Губернатор также указал, что является членом автоклуба "Буковина".

Олег Шанковский, УП

Темы: декларацииМоскальнедвижимость
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