Москаль задекларировал три квартиры, одна из которых – в Румынии
Закарпатский губернатор Геннадий Москаль владеет тремя квартирами.
Об этом говорится в его электронной декларации.
Согласно документу, одна из квартир площадью 94,4 кв. м находится в Киеве, вторая, площадью 98,5 кв. м – в Черновцах, третья, площадью 60,31 кв. м – в Румынии.
Стоимость украинских квартир указана как неизвестная, румынской – 382 320 гривен (на момент покупки в 2006 году).
Также губернатор задекларировал паркоместо площадью 11,9 кв. м в Киеве.
Из транспортных средств у Москаля есть два квадроцикла и снегоход, все – производства Bombardier.
Из денежных доходов губернатор задекларировал 155 465 грн от зарплаты и 198 748 грн от пенсии.
На счете в Ощадбанке Москаль держит 75 000 гривен. Наличных средств у него, согласно декларации, нет.
Губернатор также указал, что является членом автоклуба "Буковина".
Олег Шанковский, УП