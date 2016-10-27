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Головного патрульного Франківська хочуть звільнити "за побиття" АТОшника

Четвер, 27 жовтня 2016, 13:09

Начальнику управління патрульної поліції в Івано-Франківську повідомлено про підозру в перевищенні влади через побиття учасника АТО.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Відомство розповіло, що на початку вересня до начальника поліції звернувся учасник АТО, який висловив незгоду з постановою про накладення на нього адміністративного стягнення.

"Не дослухавши заявника, посадовець наказав останньому залишити кабінет. Коли учасник бойових дій продовжив відстоювати свою позицію,  поліцейський, не маючи жодних підстав для застосування фізичної сили, демонструючи значну фізичну перевагу, спричинив потерпілому легкі тілесні ушкодження, що підтверджується висновком судово-медичного експерта. Перевищення службових повноважень супроводжувалось насильством, болісними та такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями", – додали в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ прокуратури області. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді застави, а також відсторонення його від займаної посади.

Начальником патрульної поліції Івано-Франківська є хмельничанин Дмитро Міхалець, який очолив її в кінці січня 2016 року.

За даними ЗМІ, постраждалим учасником АТО є чоловік на ім'я Іван Чайковський.

Раніше Міхалець коментував у ЗМІ, що ініціатором конфлікту був сам Чайковський, який увірвався до його кабінету і влаштував скандал через незгоду з покаранням за ДТП. Він також стверджував, що не застосовував до Чайковського силу.

Сам Чайковський стверджує зворотне. Він також демонстрував свої побої, начебто отримані після конфлікту.

Українська правда

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Теми: поліціяІвано-ФранківськАТО
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